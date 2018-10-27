До восьми человек могли погибнуть в результате стрельбы в районе Синагоги в Питтсбурге, 12 ранены - СМИ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
(обновление сообщения от 18:09 мск)
Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Стрельба в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) привела к гибели, по меньшей мере, четырех человек, сообщил в субботу американский телеканал Си-би-эс.
Телеканал отметил, что число погибших в результате трагического инцидента, вероятно, составляет семь или восемь человек, однако в настоящий момент подтвержден факт гибели четырех.
По данным телеканала Си-Эн-Эн, огнестрельные ранения получили 12 человек, в том числе несколько сотрудников полиции.
В свою очередь, канал KADK передал, что стрелком является 48-летний Даррелл Д.Уильямс. Ранее сообщалось, что он сдался полиции.
В Питтсбурге в субботу произошла стрельба в районе синагоги. Полиция призвала горожан избегать районы улиц Уилкинс и Шейди.
1тэ яч
Интерфакс