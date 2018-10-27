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Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 18:36 27.10.2018 - 18:36

(обновление сообщения от 18:09 мск)

Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Стрельба в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) привела к гибели, по меньшей мере, четырех человек, сообщил в субботу американский телеканал Си-би-эс.

Телеканал отметил, что число погибших в результате трагического инцидента, вероятно, составляет семь или восемь человек, однако в настоящий момент подтвержден факт гибели четырех.

По данным телеканала Си-Эн-Эн, огнестрельные ранения получили 12 человек, в том числе несколько сотрудников полиции.

В свою очередь, канал KADK передал, что стрелком является 48-летний Даррелл Д.Уильямс. Ранее сообщалось, что он сдался полиции.

В Питтсбурге в субботу произошла стрельба в районе синагоги. Полиция призвала горожан избегать районы улиц Уилкинс и Шейди.

1тэ яч

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