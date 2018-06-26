До двух человек увеличилось число жертв нападения в японском городе Тояма
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Токио. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Число жертв нападения в японском городе Тояма на севере острова Хонсю возросло до двух человек, передает японский телеканал Эн-эйч-кей.
Ранее сообщалось о гибели полицейского.
По данным телеканала, во вторник 21-летний мужчина зашел в местный полицейский участок и напал с холодным оружием на полицейского, позднее скончавшегося. Завладев табельным оружием, мужчина открыл стрельбу возле местной школы.
В результате стрельбы погиб школьный охранник.
Позднее другой полицейский смог подстрелить нападавшего, который получил серьезные ранения. Пока он находится в бессознательном состоянии, отмечает Эн-эйч-кей.
Полиция пытаются выяснить мотивы его нападения.
1аю
Интерфакс