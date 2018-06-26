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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 10:38 26.06.2018 - 10:38

Токио. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Число жертв нападения в японском городе Тояма на севере острова Хонсю возросло до двух человек, передает японский телеканал Эн-эйч-кей.

Ранее сообщалось о гибели полицейского.

По данным телеканала, во вторник 21-летний мужчина зашел в местный полицейский участок и напал с холодным оружием на полицейского, позднее скончавшегося. Завладев табельным оружием, мужчина открыл стрельбу возле местной школы.

В результате стрельбы погиб школьный охранник.

Позднее другой полицейский смог подстрелить нападавшего, который получил серьезные ранения. Пока он находится в бессознательном состоянии, отмечает Эн-эйч-кей.

Полиция пытаются выяснить мотивы его нападения.

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