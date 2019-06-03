Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 14:38

Белград. 3 июн. ИНТЕРФАКС - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что до конца этого года ожидается подписание соглашения о свободной торговле между ЕврАзЭс и Сербией.

"Соглашение о свободной торговле между ЕврАзЭС и Сербией, подписание которого ожидается до конца года, откроет рынок для сербских товаров в странах, где проживают порядка 180 млн человек", - сказал он на открытии четвертого заседания Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии в понедельник.

На территории Сербии действуют свыше 800 компаний с российским капиталом, сказал Володин.

"Как результат, на сегодняшний день Россия по объему товарооборота занимает третье место среди зарубежных торговых партнеров Сербии (удельный вес 8,9%). При этом по объему сербского импорта Россия занимает пятое место с удельным весом 5,1%. В основном это поставки овощей, фруктов, молочной продукции, текстиля, лекарственных препаратов", - сказал спикер Госдумы.

"Двусторонний товарооборот составил 2,1 млрд долларов США. В январе-марте этого года объем российско-сербского товарооборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3% и составил 571 млн долларов США", - сказал он.

1на др

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