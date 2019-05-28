Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 17:45

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что подбор кандидатов на руководящие посты в Евросоюзе должен зависеть от стратегической повестки ЕС на ближайшие пять лет.

"Сегодня мы сосредоточимся на содержании, а не на персоналиях", - сказал он во вторник по прибытии в Брюссель на неформальный саммит ЕС.

По его словам, собравшиеся в Брюсселе после выборов в Европарламент главы государств и правительств ЕС проведут первый раунд дискуссий по стратегической повестке Евросоюза на следующие пять лет, которая будет обсуждаться на очередном заседании Евросовета в конце июня.

"Я полагаю, что в центре внимания будут такие проблемы, как экономика, занятость, климатическое изменение, миграция. В планах на пять лет Евросоюз должен сосредоточиться на важном и не заниматься мелочами. На основе этого мы должны принять решения по персоналиям, кандидатурам на посты главы Еврокомиссии и потом также председателя Евросовета", - сказал Рютте.

"Сначала обсудим содержание, а потом персоналии. Это в политике важно, - подчеркнул он. - В целом пакете (назначений - ИФ) мы должны обеспечить баланс между Западом и Востоком, Севером и Югом и гендерную принадлежность".

ав

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