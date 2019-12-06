Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 17:08

Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Четыре человека, включая самого нападавшего, погибли в результате стрельбы на авиабазе ВМС США во Флориде, сообщает телеканал ABC News.

Ранее сообщалось о двух жертвах стрельбы, сам нападавший также был убит.

Таким образом, общее число погибших на данный момент составляет четыре человека. Еще около 10 человек пострадали.

В пятницу стрельба произошла на авиабазе в округе Эскамбиа, где служат более 16 тыс. военных. База закрыта.

Ранее на этой неделе мужчина открыл стрельбу на объединенной базе ВМС США Перл-Харбор - Хикем. Жертвами стали двое человек.

1вл эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!