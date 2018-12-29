До шести человек выросло число жертв штормовой погоды в США

Этот контент был опубликован 29 декабря 2018 г. 7:53

Вашингтон. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - До шести человек увеличилось число погибших в США из-за штормовой погоды, который привела к возникновению снежных бурь на Среднем Западе и проливных дождей на юге страны, передает американский телеканал CNN.

Ранее сообщалось о гибели одного человека.

Отмечается, что метеорологи предупредили о риске паводков для более чем 50 млн человек, находящихся в районах от штата Луизиана до штата Нью-Джерси.

По данным CNN, в ближайшее время сильные дождь и ветер затруднят воздушное и автомобильное сообщение на востоке США. Ожидаются задержки рейсов в аэропортах таких городов как Нью-Йорк, Филадельфия и Атланта.

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