Этот контент был опубликован 17 марта 2019 г. 11:46

Кабул. 17 марта. ИНТЕРФАКС - От 60 до 100 военнослужащих афганской пограничной полиции могли укрыться на территории соседнего Туркменистана, сообщили в воскресенье афганские СМИ.

"По нашим сведениям, до 100 пограничников Афганистана были вынуждены бежать на территорию Туркменистана после атаки талибов (участники запрещенного в РФ движения "Талибан") в уезде Бала-Мургаб провинции Бадгис", - сообщил в прямом эфире телеканала Tolo News представитель местной общественной организации Хикматулла Хасанзай.

По его словам, талибы требуют от туркменских властей выдать им беглых правительственных солдат. Он отметил, что протяженность границы с Туркменистаном на территории уезда Бала-Мургаб составляет почти 100 км.

Х.Хасанзай сообщил, что в нападении на уезд Бала-Мургаб принимали участие до 1 тысячи боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), тысячи семей жителей уезда Бала-Мургаб были вынуждены покинуть свои дома и бежать в соседние провинции.

В субботу утром министерство обороны Афганистана обнародовало в сетях видео воздушной атаки, в ходе которой, как утверждается, на территории уезда Бала-Мургаб провинция Бадгис убиты и ранены 51 террорист, уничтожены их средства передвижения, в том числе и "Хаммеры".

Между тем, в воскресенье утром представитель талибов в заявлении для СМИ утверждает, что правительственные силы были разгромлены в этом граничащем с Туркменистаном уезде. Талибы обнародовали в соцсетях фото захваченных ими солдат и офицеров.

Они также утверждают, что нанесли урон правительственным силам в соседней с Бадгисом провинции Фарьяб. Сообщается, что в местечке Аркалик уезда Кайсар минувшей ночью талибы захватили одну военную базу и пост правительственных сил, убив 21 военного, четверо военнослужащих захвачены в плен.

В министерстве обороны Афганистана подтвердили факт столкновения в районе Аркалик уезда Кайсар.

"Нападение талибов на контрольно-пропускные пункты афганской национальной армии было отбито, противнику нанесен тяжелый урон. К сожалению, у нас также есть некоторые жертвы. Данные о потерях будут опубликованы в ближайшее время", - заявили в пресс- центре оборонного ведомства.

ап аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!