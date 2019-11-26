(обновленная версия, меняется число жертв, источник)
Рим. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 14 человек, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на министерство обороны страны.
Еще около 600 человек пострадали, сообщают в министерстве здравоохранения Албании. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Ранее поступали данные о девяти погибших.
Посольство России в Албании ранее сообщило, что информации о пострадавших россиянах нет.
Отмечается, что землетрясение привело к обрушению большого количества зданий.
Президент Албании Илир Мета назвал сложившуюся ситуацию "очень драматичной". "Ситуация очень драматичная. Прилагаются все усилия, чтобы вызволить людей из-под завалов", - сказал глава государства.
По словам премьер-министра Эди Рамы, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дурресе и Тумане, однако все службы активно работают, чтобы спасти жизни людей.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.
1мм во