Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 13:00

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Рим. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 14 человек, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на министерство обороны страны.

Еще около 600 человек пострадали, сообщают в министерстве здравоохранения Албании. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее поступали данные о девяти погибших.

Посольство России в Албании ранее сообщило, что информации о пострадавших россиянах нет.

Отмечается, что землетрясение привело к обрушению большого количества зданий.

Президент Албании Илир Мета назвал сложившуюся ситуацию "очень драматичной". "Ситуация очень драматичная. Прилагаются все усилия, чтобы вызволить людей из-под завалов", - сказал глава государства.

По словам премьер-министра Эди Рамы, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дурресе и Тумане, однако все службы активно работают, чтобы спасти жизни людей.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

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