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Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 14:32 17.03.2018 - 14:32

Рим. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Не менее 16 мигрантов из Турции погибли в попытке доплыть до Греции на лодке, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

Среди погибших шестеро - дети.

Всего в лодке находились около 20 человек. Она опрокинулась близ берегов греческого острова Агатонисион в Эгейском море. Двум женщинам и одному мужчине удалось доплыть до берега и обратиться за помощью.

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