До 16 человек возросло число жертв крушения лодки с мигрантами близ берегов Греции
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Рим. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Не менее 16 мигрантов из Турции погибли в попытке доплыть до Греции на лодке, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на данные полиции.
Ранее сообщалось о 14 погибших.
Среди погибших шестеро - дети.
Всего в лодке находились около 20 человек. Она опрокинулась близ берегов греческого острова Агатонисион в Эгейском море. Двум женщинам и одному мужчине удалось доплыть до берега и обратиться за помощью.
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Интерфакс