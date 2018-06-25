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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 23:52 25.06.2018 - 23:52

Нью-Йорк (ООН). 26 июня. ИНТЕРФАКС - Россия до 2021 года предоставит $6 млн Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил замминистра РФ Сергей Вершинин.

"В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации предусмотрено выделение в 2017-2021 годах $10 млн. $4 млн. из этой суммы уже поступило в распоряжение БАПОР", - сказал он, выступая на заседании Специального комитета Генассамблеи ООН по объявлению добровольных взносов в БАПОР.

При этом он отметил, что в 2013 и 2015 годах Россией "также были внесены добровольные взносы в бюджет Агентства - по $2 млн. каждый".

С.Вершинин подчеркнул, что РФ "высоко оценивает роль БАПОР в облегчении положения палестинских беженцев" и знает "о тех трудностях, с которыми сталкивается агентство, не в последнюю очередь, в контексте внешнеполитической линии американской администрации на ближневосточном направлении".

Ранее администрация США объявила, что сокращает выплаты в БАПОР. По подсчетам БАПОР, в результате агентство не досчиталось порядка $300 млн.

Генассамблея ООН учредила агентство по оказанию помощи беженцам из Палестины в 1949 году.

В настоящее время БАПОР оказывает помощь в области образования и здравоохранения пяти миллионам палестинских беженцев, которые живут в Иордании, Ливане, Сирии, на Западном берегу и в секторе Газа.

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