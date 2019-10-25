Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 19:24

Дубай. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Число погибших во время протестных акций в Ираке увеличилось до 23 человек, сообщает агентство Associated Press.

Ранее поступали данные о пяти жертвах.

В пятницу жители Ирака, недовольные политикой правительства, вышли на улицы Багдада, городов Эд-Диваниия и Эн-Насирия - меньше месяца спустя после предыдущей волны протестов, унесших жизни свыше 150 человек.

При попытке протестующих взять под контроль мост, ведущий в "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, между участниками акций протестов и полицией начались столкновения.

Сотрудники иракской полиции применили слезоточивый газ для разгона протестующих, а также открыли по ним огонь.

Протесты в Ираке начались 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и на коррупцию, однако затем стали звучать требования о сломе нынешней иракской политической системы.

Впоследствии премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди пообещал провести серию реформ. При этом в эту пятницу истекает срок, который отвел Аятолла Али ас-Систани - самое влиятельное духовное лицо среди иракских шиитов - премьеру на запуск реформ.

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