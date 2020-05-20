Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 3:18

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что около 60 млн человек в мировом масштабе могут дойти до состояния крайней бедности, заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.

По определению ВБ, в состоянии "крайней бедности" находятся люди с ежедневным доходом $1,9 и ниже.

Малпасс заявил журналистам, что банк прогнозирует для мировой экономики "глубокую рецессию в этом году".

"Семьи потеряли своих близких, миллионы рабочих мест и средств к существованию потеряны, системы здравоохранения находятся под огромным прессом во всем мире", - добавил он.

Он отметил: "Чтобы вернуться к росту, наша цель должна заключаться в быстром и гибком реагировании на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, предоставлении денежной и другой поддержки бедным слоям населения, поддержании частного сектора и укреплении экономической устойчивости".

Банк обязуется в течение 15 месяцев выделить $160 млрд в виде субсидий и другой экономической поддержки наиболее уязвимым странам.

До сих пор средства были распределены между 100 странами, которые составляют 70% населения мира, 39 из 100 находятся в странах Африки к югу от Сахары, сообщил финансист.

Тем не менее, по его словам, одних этих усилий будет недостаточно, он призвал сделать пожертвования как отдельных лиц, так и организации и правительства.

1гк гс

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