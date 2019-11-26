Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 12:09

Рим. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 9 человек, сообщают во вторник европейские СМИ со ссылкой на минобороны этой страны.

Еще около 600 человек пострадали.

Ранее поступали данные о шести погибших и 300 пострадавших.

Посольство России в Албании ранее сообщило, что информации о пострадавших россиянах нет.

Отмечается, что землетрясение привело к обрушению большого количества зданий.

Президент Албании Илир Мета назвал сложившуюся ситуацию "очень драматичной". "Ситуация очень драматичная. Прилагаются все усилия, чтобы вызволить людей из-под завалов", - сказал глава государства.

По словам премьер-министра Эди Рамы, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дурресе и Тумане, однако все службы активно работают, чтобы спасти жизни людей.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!