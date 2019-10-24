Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 16:04

Франкфурт. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Поступающая информация подтверждает "длительное ослабление экономики еврозоны, устойчивость серьезных понижательных рисков и сдержанного инфляционного давления", заявил председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания ЦБ.

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, ставку по маржинальным кредитам - 0,25%.

В заявлении европейского ЦБ, распространенном по итогам заседания, говорится, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю ЕЦБ. Он также подтвердил, что с 1 ноября запустит программу выкупа активов на 20 млрд евро в месяц.

Драги заявил, что политика ЕЦБ обеспечивает существенное монетарное стимулирование экономики еврозоны. Совет управляющих подтвердил "необходимость сохранения высокостимулирующей политики Центробанка в течение длительного времени с целью стимулирования инфляционного давления", отметил он.

"В прогнозах и рекомендациях по денежно-кредитной политике (forward guidance) совет управляющих ЕЦБ проследит за тем, чтобы финансовые условия в еврозоне корректировались в соответствии с изменением инфляционных прогнозов", - заявил Драги.

В любом случае совет управляющих готов корректировать все свои инструменты при необходимости, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции в нужном направлении, добавил он.

Среди основных понижательных рисков для экономики еврозоны Драги отметил затягивающуюся неопределенность, связанную с геополитическими факторами, растущий протекционизм и проблемы emerging markets.

Он ожидает, что основной показатель инфляции в еврозоне, составивший 0,8% в сентябре, что является минимумом с 2016 года, продолжит снижаться, прежде чем возобновит рост в конце текущего года.

"Продолжающийся рост занятости и зарплат поддерживает устойчивость экономики еврозоны", - отметил Драги.

"При том, что давление, связанное с увеличением затрат на оплату труда, усиливается, ослабление импульса к росту экономики задерживает перенос этого давления на инфляцию. В среднесрочной перспективе инфляция, вероятно, усилится благодаря принятым мерам монетарного стимулирования, продолжению экономического роста и существенному повышению зарплат", - сказал он.

Как сообщалось, на сентябрьском заседании ЕЦБ снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5% годовых, сохранив ставку по кредитам на нулевом уровне и ставку по маржинальным кредитам на уровне 0,25%. Кроме того, руководство Центробанка приняло решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам, в соответствии с которой часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки.

В четверг Драги отметил, что информация, полученная после сентябрьского заседания, указала на продолжающееся ослабление экономики еврозоны, подтвердив, что принятие пакета стимулирующих мер Центробанком было оправданным.

Он вновь призвал государства еврозоны наращивать бюджетное стимулирование, подчеркнув, что страны, имеющие финансовые возможности, должны действовать.

По словам Драги, масштаб программы выкупа активов ЕЦБ будет зависеть в том числе и от бюджетной политики в еврозоне.

Октябрьское заседание стало последним заседанием по денежно-кредитной политике для Драги перед завершением восьмилетнего срока его службы на посту главы европейского ЦБ 31 октября. Новым председателем ЕЦБ станет Кристин Лагард.

За эти годы ЕЦБ пришлось принять ряд важных решений, позволивших, в том числе, предотвратить распад еврозоны, отмечают эксперты. В то же время, ЕЦБ так и не сумел добиться цели по инфляции на уровне "чуть ниже 2%".

В ходе пресс-конференции в четверг Драги заявил, что в течение всего срока службы на посту главы ЕЦБ старался выполнять свой мандат "максимально хорошо".

Он отметил, что Лагард "отлично знает, что делать", и у нее будет время, чтобы сформировать собственную позицию. Лагард присутствовала на заседании ЕЦБ в четверг в качестве наблюдателя.

Отвечая на вопрос о том, чем он намерен заняться после ухода с поста председателя ЕЦБ, Драги сказал, что пока не принял решения. "Спросите мою жену", - добавил он.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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