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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 19:34 09.07.2018 - 19:34

Брюссель. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Стимулирующие меры Европейского центрального банка (ЕЦБ), включая программу количественного смягчения, оказались эффективными в плане поддержки экономики и потребительских цен в еврозоне, заявил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе выступления в Европарламенте.

"Наши меры играют решающую роль в корректировке курса инфляции с тем, чтобы она достигла уровня чуть ниже, но близкого к 2% в среднесрочной перспективе", - приводит его слова Financial Times.

Именно ввиду того, что инфляция в валютном блоке приближается к этому уровню, ЕЦБ решил свернуть программу выкупа активов в конце 2018 года.

Вместе с тем М.Драги отметил, что новые внешнеторговые барьеры являются главным риском для экономики еврозоны, и что страны ЕС своим примером должны поддержать принципы открытой торговли.

Служба финансово-экономической информации

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