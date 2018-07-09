Драги отчитался об успехе стимулов ЕЦБ, предупредил о торговых рисках
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Брюссель. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Стимулирующие меры Европейского центрального банка (ЕЦБ), включая программу количественного смягчения, оказались эффективными в плане поддержки экономики и потребительских цен в еврозоне, заявил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе выступления в Европарламенте.
"Наши меры играют решающую роль в корректировке курса инфляции с тем, чтобы она достигла уровня чуть ниже, но близкого к 2% в среднесрочной перспективе", - приводит его слова Financial Times.
Именно ввиду того, что инфляция в валютном блоке приближается к этому уровню, ЕЦБ решил свернуть программу выкупа активов в конце 2018 года.
Вместе с тем М.Драги отметил, что новые внешнеторговые барьеры являются главным риском для экономики еврозоны, и что страны ЕС своим примером должны поддержать принципы открытой торговли.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс