Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 16:59

Берлин. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Полмиллиона евро пообещала полиция Дрездена за помощь в раскрытии ограбления музейной сокровищницы "Зеленый свод", соответствующее сообщение в четверг размещено на сайте полиции.

"За данные, которые приведут к раскрытию преступления и к поимке преступников или к обнаружению украденного, полиция в согласовании с прокуратурой объявила вознаграждение в 500 тыс. евро", - сказано на сайте ведомства.

Сообщается, что следственная группа "Эполет", которая занимается ограблением, расширена до 40 сотрудников.

Награда будет выплачена только частному лицу, если важные сведения, которые помогут расследованию, поступят от нескольких лиц, то сумму поделят между ними.

Ограбление музея произошло в ночь на понедельник, из знаменитой на весь мир сокровищницы "Зеленый свод" были украдены предметы трех королевских гарнитуров - бриллианты и жемчуг 18 века.

Во вторник полиция Дрездена опубликовала снимки похищенных драгоценностей и видеозапись похищения, снятую музейной камерой наблюдения. В частности, опубликованы фотографии инкрустированного 770 бриллиантами эфеса шпаги, королевского жемчужного ожерелья, бриллиантового польского Ордена Белого орла, подвесок и нагрудных украшений.

Грабители смогли проникнуть в катакомбы под мостом неподалеку от площади, где находятся королевские музеи Дрездена. Они подожгли трансформатор под землей и обесточили сразу несколько музеев, после этого через зарешеченное угловое окно они проникли в сокровищницу. Ударопрочную витрину с бриллиантами грабители разбили топором. Вся "операция" длилась несколько минут.

"Зеленый свод" - это бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа Сильного, которая действует как музей с 1724 года.

1тф ар

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