Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 18:51

Берлин. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли в воздушном пространстве близ аэропорта.

"Сегодня в аэропорту Франкфурта был замечен беспилотник. Нашим главным приоритетом является безопасность. Полеты были приостановлены на 30 минут, пока полиция не прояснила ситуацию. Полеты возобновились и проходят в нормальном режиме - никакого хаоса", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

1кю ар

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