Этот контент был опубликован 9 мая 2019 г. 10:03

Берлин. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Работа аэропорта во Франкфурте-на-Майне в четверг утром была приостановлена из-за дрона, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы аэропорта Роберт Пейн.

"Инцидент произошел примерно в 7.20 (8.20 мск). Работа была остановлена менее чем на час, но остановить ее пришлось, потому что главный приоритет для нас - это безопасность", - сказал он.

Представитель полиции в свою очередь сообщил телеканалу "Вельт", что дрон найти не удалось, хотя искали его в том числе с вертолета.

По данным аэропорта, из 1500 запланированных на четверг полетов примерно 70 были отменены или отложены.

1тф ан

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