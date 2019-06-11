Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 16:11

Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник вновь обвинил Россию в нарушении Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"ДРСМД сейчас находится под угрозой, поскольку Россия нарушает этот договор. Мы продолжаем призывать Россию вернуться к соблюдению ДРСМД", - сказал Столтенберг в Рейкьявике на совместной пресс-конференции с главой правительства Исландии Катрин Якобсдоттир.

Он напомнил, что ДРСМД был заключен по итогам встречи бывших президентов США и СССР Рональда Рейгана и Михаила Горбачева именно в Рейкьявике.

1ар ан

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