Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник вновь обвинил Россию в нарушении Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"ДРСМД сейчас находится под угрозой, поскольку Россия нарушает этот договор. Мы продолжаем призывать Россию вернуться к соблюдению ДРСМД", - сказал Столтенберг в Рейкьявике на совместной пресс-конференции с главой правительства Исландии Катрин Якобсдоттир.
Он напомнил, что ДРСМД был заключен по итогам встречи бывших президентов США и СССР Рональда Рейгана и Михаила Горбачева именно в Рейкьявике.
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