Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 20:17 17.05.2018 - 20:17

Париж. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Французские судебные власти намерены в ближайшее время предъявить обвинения Абдулу Хахиму Анаеву - другу выходца из Чечни Хамзата Азимова, ранее в мае напавшего на прохожих в центре Парижа и застреленного полицией, сообщает во вторник телеканал "БФМ-ТВ".

Телеканал не уточняет, о каких именно обвинениях идет речь, но поясняет, что дело будет поручено судебному следователю, который специализируется на связанных с терроризмом расследованиях.

12 мая родившийся в Чечне гражданин Франции Х.Азимов напал на людей в районе Оперы Гарнье. Он убил одного человека и ранил еще четырех. Затем молодой человек был ликвидирован прибывшими к месту происшествия сотрудниками полиции.

По информации французских СМИ, гражданство Франции Х.Азимов получил в 2010 году, учился в одном из университетов Страсбурга, до совершения нападения проживал в Париже с родителями.

Во БП

Neuer Inhalt Horizontal Line