Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 5:52

Москва/Пекин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Дружественные отношения между Китаем и Россией скреплены кровью, пролитой китайским и российским народами на полях совместных сражений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Не будем забывать, как в тяжелейшие годы Великой отечественной войны и Войны сопротивления японским захватчикам наши народы плечом к плечу сражались против фашистских агрессоров, кровью скрепили нерушимую боевую дружбу", - напомнил китайский руководитель, выступая на торжественной церемонии, посвященной 70-летию установления дипотношений между двумя странами.

Си Цзиньпин отметил, что Советский Союз признал Китай уже на второй день после образования Китайской Народной Республики.

"В трудные дни восстановления и развития нашей страны, многочисленные советские специалисты своим умом и трудом помогли нам заложить промышленную базу Китая, оставили яркие следы в истории дружбы между народами двух стран", - сказал председатель КНР.

Текст выступления китайского лидера распространила пресс-служба посольства КНР в России.

Си Цзиньпин находится в РФ с государственным визитом. В пятницу он также примет участие и выступит на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

1гк

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