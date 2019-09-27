Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 6:40

Гонконг. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Посол Китая в Северной Корее Ли Цзиньцзюнь заявил, что отношения между двумя странами не зависят от изменений в международной обстановке.

"Он подтвердил, что позиция китайской стороны и правительства по укреплению и развитию отношений между Китаем и КНДР непоколебима, независимо от изменения международной обстановки, и дружественные чувства китайского народа к корейскому народу никогда не изменятся",- передает ЦТАК слова посла.

Отмечается, что данные замечания были сделаны во время приема в Пхеньяне в четверг в честь приближающейся 70-й годовщины образования КНР.

С марта прошлого года лидеры Северной Кореи и Китая встречались пять раз.

Визит Си Цзиньпина в Пхеньян в июне ознаменовал первую поездку главы китайского государства в КНДР за 14 лет.

Недавний визит в Северную Корею министра иностранных дел Китая Ван И вызвал предположения о том, что еще один саммит Си Цзиньпина и Ким Чен Ына может пройти в ближайшем будущем.

1вз тг

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