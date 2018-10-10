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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 17:20 10.10.2018 - 17:20

Дубай. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Дубайская нефтегазовая компания Dragon Oil Plc планирует инвестировать более $14 млрд, чтобы увеличить добычу нефти и природного газа в три раза, заявил гендиректор компании Али аль-Джарван в интервью агентству Bloomberg.

В том числе до конца 2030 года Dragon Oil вложит $13 млрд в увеличение добычи нефти в Туркменистане. Кроме того, планируется покупка активов на Ближнем Востоке и в Африке.

К 2025 году компания рассчитывает добывать 300 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б/с) по сравнению с почти 100 тыс. б/с на данный момент, отметил А.аль-Джарван.

Dragon Oil входит в группу ENOC (Emirates National Oil Company). Диверсифицированный портфель компании включает разрабатываемые месторождения в Туркменистане, семь разведочных блоков на суше и на море в Ираке, Алжире, Тунисе, Египте и Афганистане.

В туркменском секторе Каспия Dragon Oil разрабатывает контрактную территорию Челекен. Работы ведутся на условиях СРП, заключенного с правительством Туркмении в 1999 году. Челекен включает два крупных месторождения - Джейтун (бывшее ЛАМ) и Джигалыбек (бывшее "Банка Жданова").

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