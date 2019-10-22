Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 22:06

Дубай. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Презентация подготовки к проведению всемирной выставки достижений Expo 2020 прошла в Дубае, где ровно через год состоится торжественное открытие выставки.

Всемирные универсальные выставки Expo проводятся раз в 5 лет и длятся как минимум 6 месяцев. Предыдущая прошла в 2015 году в Милане. Среди участников выставки - крупные международные организации и компании.

Expo 2020 пройдёт с 20 октября 2020 по 10 апреля 2021. Это первая выставка, которая откроется на Ближнем Востоке. За это время ожидается, что выставку посетят 25 миллионов человек. Лозунг Expo 2020 - "Соединяя умы, создаем будущее".

В рамках выставки организаторы готовят насыщенную программу для участников, рассчитанную на 173 дня. На площадках Expo 2020 будут проходить выступление с участием мировых звёзд и местных артистов, встречи со знаменитостями и множество культурных и активных мероприятий. Также участники выставки смогут познакомится с инновационными технологиями разных стран.

Так за 6 месяцев работы посетители смогут принять участие в культурных мероприятиях, организаторами и участниками которых будут представители всех стран-участников, - это различные выставки, музыкальные перфомансы, танцевальные программы, театральные постановки. Все мероприятия будут проходить с привлечением цифровых технологий.

Кроме того, для участников и посетителей Expo 2020 будут организованы спортивные и детские мероприятия. Обширная культурно-просветительская программа подготовлена для школьников. Так юные посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению роботов своими руками, а также познакомиться с технологией трехмерной печати человеческих органов.

Посетителей и участников Expo 2020 ждёт насыщенная деловая программа. Участие в выставке примут 192 страны. Организаторами запланированы проведения инвестиционных форумов, корпоративных встреч, питч-сессий. Все это позволит частными предпринимателям и организациям налаживать партнерские отношения и выходить на новые рынки.

У стран-участников Expo 2020 появятся свои павильоны, выполненные в индивидуальном дизайне в футуристическом стиле. Проект российского павильона также был представлен во время презентации проведения Expo 2020. Его гости смогут познакомиться с русской культурой, традициями и кухней.

В рамках Expo 2020 организаторы проведут 9 тематических недель: "Города", "Изменение климата", "Путешествия и исследования", "Цели в области устойчивого развития", "Сельское хозяйство", "Здоровье и благополучие", "Инновации", "Женщины и девочки", "Вода".

Организаторы позаботились и об инфраструктуре. Специально для проведения выставки в Дубае, был построен район District 2020, который условно разделен на три тематических части: Mobility (Мобильность), Opportunity (Возможности) и Sustainability (Устойчивое развитие). Дубайский выставочный центр будет иметь прямой доступом к метрополитену, ветка которого пройдёт до аэропорта. В центре будет оборудован комплекс многофункциональных конференц-залов, аудиторий и других помещений для проведения мероприятий площадью 17 000 кв. метров. Для мероприятий открытом воздухе будут благоустроены два парка: парк Аль-Форсан и парк Джубили, а также площадь Аль-Васл. К открытию Expo в 2020 году планируется запустить самое высокое колесо обозрения в мире.

Для журналистов, которые приедут освещать выставку, будет оборудован пресс-центр, в котором создадут рабочие зоны, студии, конференц-залы и другое. Аккредитация на выставку откроется 9 декабря этого года.

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