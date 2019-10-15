Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 10:35

Дубай. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Церемония передачи российских боевых машин вооруженным силам Афганистана состоялась в Кабуле во вторник в присутствии официальных представителей индийского правительства, сообщило афганское издание TOLOnews со ссылкой на министерство обороны Афганистана.

Ми-35 - это модернизация самого известного транспортно-боевого советского вертолета Ми-24, прозванного в войсках "Крокодил".

Как сообщалось, в мае министерство обороны Афганистана ранее уже получило от правительства Индии два российских штурмовых вертолёта Ми-35, которые были куплены в Белоруссии.

В мае 2011 года был подписан российско-американский контракт на поставку Афганистану вертолетов Ми-17В-5 на средства США.

В 2016 году закупки США российских вертолетов были прекращены из-за позиции Конгресса США, которые хотели наказать Россию за поставки оружия в Сирию.

Соединенные Штаты предпринимали попытки заменить в афганской армии российские вертолеты на американские. Но, по сообщениям СМИ, в Кабуле сохранили интерес к российской авиационной технике, которая наиболее подходит для борьбы с террористами в суровых условиях региона.

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