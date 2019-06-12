Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Польши Анджей Дуда заявил в среду, что надеется на дальнейшее увеличение численности американского воинского контингента в его стране.
"Я надеюсь, что это военное присутствие постепенно будет усиливаться", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.
При этом Дуда подчеркнул, что "только сами США должны определять, сколько войск они будут готовы отправить в Польшу".
Ранее стало известно о соглашении, предусматривающем размещение 1 тыс. военнослужащих США в Польше.
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