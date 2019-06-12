Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы, чтобы Польша и Россия были друзьями, при этом сообщил, что, по его мнению, поляки более храбрые, чем русские.

"Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши, потому что это наш большой сосед, страна, которая намного больше, с потенциалом, большим, чем у Польши при всем уважении. За исключением одного - я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне", - сказал Дуда журналистам по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, в настоящее время ситуация сложная - "Россия атаковала Грузию, Украину".

"Это факты, которые являются частью современной истории. Мы хотели бы, чтобы Россия была нашим другом, но, к сожалению, Россия снова показывает свою недобрую неприятную имперскую личину, и мы не хотим быть частью российского влияния", - сказал Дуда.

Польша, сказал Дуда, является "частью Запада" и "великой христианской культуры Западной Европы". Президент Польши считает, что его сограждане хотят быть "частью Запада и в смысле политики".

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