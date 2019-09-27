Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 12:46

Гонконг. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Визит президента Филиппин Родриго Дутерте в Россию пройдет с 1 по 5 октября, и в ходе поездки он рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила журналистам представитель МИД Филиппин Амелита Акино.

"Они (Дутерте и Путин - ИФ) могут обсудить состояние наших отношений, и то, как обе стороны могут продолжать усиливать и расширять наше сотрудничество в разных областях. Также они обменяются мнениями по региональной и глобальной ситуации и по другим вопросам", - цитирует ее филиппинский телеканал ABS-CBN.

Она отметила, что во время визита президента будут подписаны двусторонние соглашения в сфере культуры, здравоохранения и науки. Однако деталей готовящихся соглашений она раскрывать не стала.

По информации МИД Филиппин, Дутерте, в частности, посетит Москву и Сочи.

В свою очередь глава управления протокола филиппинского президента Роберт Эрик Бордже сообщил, что Дутерте выступит на Валдайском форуме в Сочи с речью "Мировой порядок, каким его видят на Востоке".

"Ожидается, что он (Дутерте - ИФ) представит свою точку зрения или видение мирового порядка, как он предстает прямо сейчас, и как он соотносится с внешней политикой Филиппин", - отметил Бордже.

ABS-CBN указывает, что это первое выступление Дутерте на Валдайском форуме.

Кроме этого, по словам Бордже, Дутерте, как ожидается, прочитает "краткую лекцию" в МГИМО. Наконец, до отлета на Филиппины у него также запланирована встреча с представителями 7-тысячной филиппинской диаспоры в России.

ABS-CBN напоминает, что планируемые переговоры Дутерте и Путина могут стать четвертой встречей между лидерами двух стран. При этом Дутерте во второй раз совершит поездку в РФ: первая проходила в мае 2017 года, однако ему пришлось прервать ее в связи с нападением боевиков, вдохновляемых группировкой ИГ (запрещена в РФ), на филиппинский город Марави.

В минувший вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин проведет двусторонние встречи с гостями заседания Валдайского клуба в Сочи, в том числе с Королем Иордании Абдаллой II и с Дутерте.

"Валдайский клуб состоится 3 октября в Сочи. Участниками сессии будут президент Азербайджана Алиев, король Иордании Абдалла, президент Казахстана Токаев, президент Филиппин Дутерте. Они выступят и примут участие в качестве панелистов в заседании Валдая", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что президент РФ проведет отдельные двусторонние встречи с каждым из лидеров.

1аю ав

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