Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 19:30

Гонконг. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Филиппин Родриго Дутерте на переговорах с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить дальнейшее сотрудничество двух стран, в частности, в сфере безопасности и обороны, пишет во вторник филиппинская газета The Manila Times.

"В Сочи я встречусь с президентом Путиным, чтобы дать оценку состоянию наших двусторонних отношений. Мы определим пути дальнейшей активизации нашего сотрудничества в сфере безопасности и обороны, в борьбе с терроризмом и экстремизмом и в противодействии транснациональной преступности", - цитирует газета слова Дутерте, сказанные перед его отбытием в Россию.

Дутерте отметил, что он также "воспользуется возможностью обсудить региональные и глобальные изменения, которые оказывают влияние на Филиппины и Россию и которые являются точками совпадения национальных интересов, где мы (Филиппины и Россия - ИФ) можем работать вместе".

Президент также сказал, что Филиппины и Россия планируют подписать двусторонние соглашения, которые предусматривают сотрудничество в сфере политики, здравоохранения, науки, технологии и культуры.

Визит президента Филиппин Родриго Дутерте в РФ пройдет с 1 по 5 октября, он планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путины, сообщила ранее журналистам представитель МИД Филиппин Амелита Акино. По информации МИД Филиппин, Дутерте, в частности, посетит Москву и Сочи.

В свою очередь глава управления протокола филиппинского президента Роберт Эрик Бордже сообщил, что Дутерте выступит на Валдайском форуме в Сочи с речью "Мировой порядок, каким его видят на Востоке".

Кроме этого, по словам Бордже, Дутерте, как ожидается, прочитает "краткую лекцию" в МГИМО. Наконец, до отлета на Филиппины у него также запланирована встреча с представителями семитысячной филиппинской диаспоры в России.

В минувший вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет двусторонние встречи с гостями заседания Валдайского клуба в Сочи, в том числе с королем Иордании Абдаллой II и с Дутерте.

"Валдайский клуб состоится 3 октября в Сочи. Участниками сессии будут президент Азербайджана Алиев, король Иордании Абдалла, президент Казахстана Токаев, президент Филиппин Дутерте. Они выступят и примут участие в качестве панелистов в заседании Валдая", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что президент РФ проведет отдельные двусторонние встречи с каждым из лидеров.

1ви аю ан

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