Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 12:50

Дубай. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Духовный лидер иракских шиитов аятолла Али ас-Систани выступил с критикой в адрес иракских властей и призвал остановить беспорядки на улицах Ирака, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP).

По словам ас-Систани, и власти и протестующие должны отступиться, "пока не стало слишком поздно".

Власти Ирака, отметил ас-Систани, не смогли исполнить своих обещаний народу, что и вызвало недовольство у населения. Теперь им необходимо предпринять "практические и четкие шаги" для борьбы с коррупцией, добавил он.

Это первое заявление самого влиятельного духовного лица среди иракских шиитов с того момента, как в Ираке начались протесты, отмечает AP. Шииты составляют в Ираке более 60% от тех, кто исповедует ислам.

Жители Ирака выходят на демонстрации против безработицы, правительственной коррупции и низкого качества общественных услуг. Многие протестующие - молодежь. В основном протесты проходят в Багдаде и на юге Ирака.

Акции протеста продолжаются в Ираке уже несколько дней. Полиция со вторника использует слезоточивый газ и боевые патроны, чтобы разогнать протестующих. В ходе протестов уже погибло 42 человека.

Из-за протестов власти Ирака заблокировали доступ к интернету на значительной части территории страны.

В пятницу к протестующим обратился премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди, заявив, что власти их слышат, и призвав разойтись по домам.

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