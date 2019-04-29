Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 9:29

Лондон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Российский бизнесмен Евгений Лебедев, владелец газет Evening Standard и Independent, ведет переговоры о продаже своего убыточного телеканала London Live TV, пишет Guardian.

Шесть лет назад Е.Лебедев и его отец Александр выиграли ожесточенную борьбу за лицензию на частоту для первого городского столичного телеканала, который считался жемчужиной плана правительства по запуску десятков местных телеканалов по всей Великобритании. Тогда эта лицензия оценивалась как потенциально самая прибыльная, отмечается в статье.

Лебедевы рассчитывали, что телеканал, поддерживаемый Evening Standard, поможет повысить прибыльность их медийного портфеля. Однако он стал финансовой дырой.

Предполагалось, что London Live TV выйдет на безубыточный уровень в 2017 году, однако телеканал так никогда и не приносил прибыли. К настоящему моменту его убытки составляют 30 млн фунтов стерлингов ($38,8 млн), согласно данным Регистрационной палаты.

Guardian стало известно, что Е.Лебедев ведет переговоры о возможной продаже London Live TV с That's Media, владеющей лицензиями на 20 местных телеканалов, в том числе в Манчестере, Кембридже и Оксфорде. Ранее он обсуждал возможность сделки с Дэвидом Монтгомери, который ранее был главным исполнительным директором издателя Daily и Sunday Mirror, а сейчас директор локального телевидения оператора франшиз Made Television.

Цена, за которую может быть продан London Live TV, остается неясной.

Оь ак ки*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!