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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 21:14 24.05.2018 - 21:14

Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - После хорошей новости о соглашении на прошлой неделе кредиторов Греции с властями страны по пакету остающихся для выхода из программы финансовой помощи реформ, греческое правительство теперь должно как можно скорее реализовать эти реформы, заявил председатель Еврогруппы Мариу Сентену.

"Это будет очень важный элемент для завершения программы", - сказал М.Сентену на пресс-конференции вечером в четверг в Брюсселе после заседания совета министров финансов зоны евро, центральным вопросом которого был вывод Греции из программы финансовой поддержки.

"В июне мы решим, что необходимо сделать, чтобы позволить Греции успешно выйти из программы к августу. Таков наш абсолютный приоритет по Греции", - отметил глава Еврогруппы.

"Я уверен, что мы на правильном пути для успешного завершения программы этим летом и для принятия решения на следующем заседании Еврогруппы 21 июня в Люксембурге", - сказал в свою очередь член Еврокомиссии по экономике и финансам Пьер Московиси.

"Мы все приветствовали соглашение в минувшую субботу, которое является доказательством очень хорошего сотрудничества между институтами (кредиторами Греции - Еврокомиссией, ЕЦБ, Европейским механизмом стабильности и МВФ - ИФ) и также очень четкого и сильного обязательства греческих властей выполнить приоритетные задачи до нашего будущего заседания", - продолжил П.Московиси.

"Очевидно, что это обязательство должно быть соблюдено. Хочу подчеркнуть здесь важность этого. Да, еще остается многое сделать, но я думаю, что это выполнимо и необходимо. Я уверен, что это будет сделано", - заявил еврокомиссар.

П.Московиси подчеркнул значение устойчивости греческого долга как главного вопроса для завершения программы, по которому еще предстоит продвинуться. При этом он отметил, что, по его оценке, "сегодня достигнут действительно очень существенный прогресс".

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