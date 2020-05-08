Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 21:07

Брюссель. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Еврогруппе - министрам финансов зоны евро - удалось в пятницу договориться о финансовой поддержке государств в условиях кризиса пандемии COVID-19, заявил член Европейской комиссии (ЕК) по экономике Паоло Джентилони.

"Вчера Еврокомиссия в сотрудничестве с Европейским центральным банком и Европейским механизмом стабильности опубликовала предварительные оценки устойчивости долга, потребностей в финансировании и рисков финансовой стабильности. Экономическое и финансовое воздействие пандемии COVID-19 влечет за собой важные риски для финансовой стабильности зоны евро", - сказал Джентилони на итоговой пресс-конференции.

"В то же время экономическая ситуация и ситуация с государственными финансами в государствах-членах еврозоны является в основном здоровой, а уровни задолженности каждого из них являются устойчивыми", - продолжил еврокомиссар по экономике.

Таким образом, подытожил член ЕК, вывод Еврокомиссии является положительным в отношении права всех государств-членов зоны евро на получение этой поддержки.

"Я приветствую тот факт, что Еврогруппа согласна с этой оценкой", - заявил Джентилони.

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