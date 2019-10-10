Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 15:28

Брюссель. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидат от Франции в члены Европейской комиссии (ЕК) по промышленной политике и цифровому рынку Сильви Гуляр после повторного заслушивания в четверг на заседании комитета Европарламента по внутреннему рынку и промышленности получила отвод евродепутатов.

Француженку заслушали первый раз 1 октября, после чего неудовлетворенные итогом дебатов парламентарии решили задать ей дополнительные вопросы. Повторное слушание, как сочли депутаты, не дало новых ответов, чтобы рассеять сомнения относительно возможности доверить Гуляр полномочия еврокомиссара.

Назначенная в мае 2017 года министром вооруженных сил Франции Сильви Гуляр уже в июне того же года подала в отставку из-за скандала, в котором ее считали замешанной, в связи с обвинениями в фиктивном найме на работу парламентских помощников, за счет чего, как предполагалось, незаконно финансировали партию Демократическое движение, в которую она тогда входила.

Кроме того, Гуляр подозревают в сомнительном получении вознаграждений, когда она была в статусе евродепутата, от некоего исследовательского учреждения, которое лоббировало в институтах ЕС свои интересы.

Европейский парламент должен на сессии до конца октября утвердить полный состав Еврокомиссии. Этому предшествуют заслушивания кандидатов в члены ЕК. Помимо получения гарантий профессиональных качеств соискателей, парламентарии стремятся не допустить конфликта интересов.

По плану новая Еврокомиссия под руководством немки Урсулы фон дер Ляйен должна приступить к своим обязанностям 1 ноября.

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