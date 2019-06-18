Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 11:12

Синтра. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся, заявил председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, выступая на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра.

Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов центробанка, которыми он готов воспользоваться, приводит слова Драги агентство Bloomberg.

По словам главы ЕЦБ, риски, связанные с геополитикой, протекционизмом и уязвимостью развивающихся рынков никуда не делись и оказывают особенно выраженное негативное влияние на производственную сферу.

Рынок оценивает заявления Драги в контексте заседаний центробанков США, Великобритании и Японии, которые пройдут на текущей неделе. В последнее время наметилась тенденция к смягчению позиций мировых ЦБ по отношению к денежно-кредитной политике.

Курс евро в паре с долларом к 11:56 МСК снизился на 0,2%, до $1,1191 за евро, тогда как фондовый индекс крупнейших компаний еврозоны STOXX Euro 600 поднимается на 0,75%, до 381,28 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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