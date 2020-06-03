Брюссель. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Член Еврокомиссии по здравоохранению Стелла Кириакидис после видеоконференции с российским министром здравоохранения Михаилом Мурашко назвала полезными эти консультации.
"Полезный обмен мнениями с российским министром здравоохранения Михаилом Мурашко о наших усилиях по преодолению COVID-19", - написала еврокомиссар в среду в своем твиттере.
"Я также призвала российского министра присоединиться к нашей глобальной инициативе Global Response по сбору донорских взносов (на борьбу против коронавируса - ИФ)", - отметила Кириакидис.
Международная донорская конференция, проходившая 4 мая по инициативе ЕС и под эгидой Всемирной организации здравоохранения, собрала 7,4 млрд евро на разработку вакцины, диагностики и методов лечения больных с коронавирусом.
В конце мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что донорский сбор в конечном счете привел к результату в 9,5 млрд евро.
Россия в этой конференции участвовала в качестве наблюдателя.
***/ 1ов мф