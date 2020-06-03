Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 19:33

Брюссель. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Член Еврокомиссии по здравоохранению Стелла Кириакидис после видеоконференции с российским министром здравоохранения Михаилом Мурашко назвала полезными эти консультации.

"Полезный обмен мнениями с российским министром здравоохранения Михаилом Мурашко о наших усилиях по преодолению COVID-19", - написала еврокомиссар в среду в своем твиттере.

"Я также призвала российского министра присоединиться к нашей глобальной инициативе Global Response по сбору донорских взносов (на борьбу против коронавируса - ИФ)", - отметила Кириакидис.

Международная донорская конференция, проходившая 4 мая по инициативе ЕС и под эгидой Всемирной организации здравоохранения, собрала 7,4 млрд евро на разработку вакцины, диагностики и методов лечения больных с коронавирусом.

В конце мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что донорский сбор в конечном счете привел к результату в 9,5 млрд евро.

Россия в этой конференции участвовала в качестве наблюдателя.

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