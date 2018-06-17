Еврокомиссар по политике соседства приветствовал соглашение о названии Македонии
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Брюссель. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Член Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан считает, что подписание соглашения о новом официальном названии Македонии между главами греческого и македонского МИД Никосом Котзиасом и Николой Димитровым раскроет потенциал развития региона.
"Сегодняшнее соглашение будет полезно для граждан (Греции и Македонии - ИФ) и всего региона. Достаточно просто взглянуть на эту захватывающую дух территорию трех государств, включая Албанию, чтобы понять, какой потенциал существует в Юго-Восточной Европе! Преодоление барьеров приносит пользу всем", - написал Й.Хан в своем "Твиттере" в воскресенье.
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Интерфакс