Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 9:08

Брюссель. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Новый еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан потребовал от правительства ФРГ большего участия в вопросе финансового планирования Европейского союза.

Власти в Берлине должны проявить "готовность к компромиссу", заявил он в интервью медиагруппе Funke. По его словам, жители Германии, как и других стран ЕС, обязаны союзу своим процветанием, и теперь все они должны показать, "как они ценят Европу".

По мнению Хана, Германии придется ежегодно перечислять в бюджет ЕС примерно на 6,3 млрд евро больше, чем сейчас, если Еврокомиссия утвердит норму в 1,11% от ВВП. "Я думаю, это выполнимо - федеральный бюджет ФРГ также увеличился за последние семь лет", - сказал он.

По его словам, европейский внутренний рынок обеспечивает почти 6% ВВП Германии, поэтому сумма выплат чуть более 1% "сравнительно невелика".

Еврокомиссар напомнил, что во второй половине 2020 года ФРГ по ротации станет председателем ЕС и будет нести "дополнительную ответственность". Деньги Евросоюзу необходимы, по его мнению, в том числе на борьбу с изменением климата.

Страны ЕС в течение следующего года должны согласовать объемы финансирования на период 2021-2027 гг., отмечает Deutsche Welle. Исходя из этого будет определен размер ежегодного взноса каждой страны.

Германия, Австрия и Нидерланды хотят расходовать на эти цели не более 1% своего ВВП. Эксперты указывают, что при необходимости финансирования новых задач из-за запланированного выхода Великобритании из Евросоюза общий бюджет недосчитается нескольких миллиардов евро.

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