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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 16:17 21.09.2018 - 16:17

Брюссель. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - В Европейской комиссии выясняют, достаточно ли обязательств, заявленных контролируемым государством румынским предприятием Transgaz, для снятия подозрений в нарушении правил конкуренции ЕС путем ограничения экспорта природного газа из Румынии, сообщила в пятницу пресс-служба ЕС.

"Потребители природного газа во всем Европейском союзе должны пользоваться выгодами интегрированного и конкурентного единого европейского рынка энергии. Мы анализируем, будут ли обязательства со стороны Transgaz способствовать свободному перемещению природного газа на рынках Юго-Восточной Европы по конкурентным ценам, в частности, при прямых соединениях Румынии с ее венгерскими и болгарскими соседями. Мы хотим знать точку зрения заинтересованных сторон, прежде чем принимать решение", - заявила член Еврокомиссии по конкуренции Маргрете Вестагер.

В коммюнике Европейской комиссии отмечается, что опасения о возможных нарушениях антимонопольных правил ЕС румынской газотранспортной компанией возникли в процессе официального расследования, начатого в июне 2017 года.

Еврокомиссия призвала все заинтересованные стороны высказаться по обязательствам Transgaz, чтобы принять решение, соответствуют ли они правилам конкуренции и обеспечивают ли свободное поступление газа из Румынии.

В документах ЕК поясняется, что ограничения могли возникнуть из-за опоздания строительства необходимых для экспорта газа инфраструктур и повышения тарифов интерконнекторов, что сделало экспорт газа "нереализуемым с коммерческой точки зрения". В Брюсселе предполагают, что Transgaz мог пытаться создавать препятствия для трансграничных потоков природного газа между Румынией и другими государствами членами, "подрывая тем самым реализацию цели энергетического союза по внутреннему европейскому рынку природного газа".

В ответ на сомнения Еврокомиссии Transgaz выдвинул обязательства, согласно которым предлагается увеличить экспортные мощности с 0,1 до 4 млрд куб. м в год в пунктах соединения с Венгрией и Болгарией и гарантировать их как обязательные минимальные. Кроме того, компания обязалась не делать различий между национальными и экспортными тарифами, а также воздерживаться от любых средств ограничения экспорта. Эти обязательства будут действовать до конца 2025 года.

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