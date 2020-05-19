Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 15:53

Брюссель, 19 мая. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия (ЕК) направила дополнительно 122 млн евро из своей программы исследований и инноваций Horizon 2020 для срочно необходимых исследований в области коронавируса.

Как сообщается в распространенном во вторник коммюнике, будет проведен новый конкурс предложений, дополнительный к проекту "Глобальный ответ на коронавирус" на сумму 1,4 млрд евро, объявленному 4 мая главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Новый конкурс дополнит ряд финансируемых ЕС исследований и инновационных мероприятий по борьбе с коронавирусом, в том числе разработку средств диагностики, лекарств и вакцин, сообщает Еврокомиссия.

"Новое исследование на основе данных больших групп пациентов (когорт) по всей Европе поможет лучше понять поведенческие и социально-экономические последствия эпидемии коронавируса и тем самым совершенствовать стратегии лечения и профилактики", - говорится в коммюнике.

Последний срок подачи заявок на конкурс - 11 июня 2020 года.

"Новые решения должны быть доступными для всех в соответствии с принципами Глобального ответа на коронавирус", - подчеркивается в коммюнике.

Когортные исследования охватывают большие группы людей, регистрируя их подверженность определенным факторам риска, чтобы найти подсказки о возможных причинах заболевания.

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