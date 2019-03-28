Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 19:00

Брюссель. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия сообщила в четверг об инвестициях 540 млн евро в поддержку работ ведущих ученых стран ЕС через инструмент Европейского исследовательского совета.

"Сегодня комиссия объявляет о 222 новых грантах на сумму около 2,5 млн евро каждый в помощь ученым в продвижении их самых смелых исследовательских идей", - сказано в коммюнике ЕК, распространенном в Брюсселе.

Комментируя принятое решение, член Еврокомиссии по исследованиям, науке и инновациям Карлос Моедас заявил: "Европейский исследовательский совет оказывает содействие выдающимся исследователям по всей Европе. Их новаторская работа может внести изменения в повседневную жизнь людей и обеспечить решение некоторых из наших самых неотложных задач".

"Европейский исследовательский совет дает этим умам возможность следовать их самым креативным идеям и играть решающую роль в продвижении всех областей знаний", - добавил еврокомиссар.

В материалах Еврокомиссии объясняется, что гранты, которые присуждаются Европейским исследовательским советом, "позволят ученым высшего класса продолжить свои исследования по таким вопросам, как улучшение производства и хранения возобновляемой энергии, помощь нашим биологическим часам круглосуточно справляться с нашей современной жизнью и роль женщин в борьбе за социальную и гендерную справедливость в Восточной Европе".

Такие гранты, отмечают в Брюсселе, предназначены для поддержки "авторитетных и независимых ведущих исследователей".

***/ 1ов мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!