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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 15:06 18.05.2018 - 15:06

Брюссель. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия объявила о мерах помощи для борьбы с лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго: финансовую поддержку получат Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная федерация обществ Красного Креста, заявил член ЕК по гуманитарной помощи и урегулированию кризисных ситуаций Христос Стилианидес.

"Сегодня утром мы объявили о нашем пакете помощи в борьбе с Эболой в ДРК. 1,5 млн евро выделяется на поддержку ВОЗ для решения логистических задач на местах", - сказал Х.Стилианидес в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, Еврокомиссия оказывает помощь в борьбе против вспышки эпидемии лихорадки Эбола в ДРК и с начала возникновения очага заболевания поддерживает связь с ВОЗ.

"Второй пункт: выделяется 130 тыс. евро Международной федерации обществ Красного Креста для поддержки конголезского Красного Креста. Это очень важно также для их логистики", - продолжил еврокомиссар.

"И третий пункт: мы уже мобилизовали нашу воздушную гуманитарную службу "ECHO Flight" для транспортировки в некоторые зоны врачей, вспомогательного медицинского персонала, оборудования. И это действует без промедления", - отметил Х.Стилианидес.

Он подчеркнул эффективность этой службы и сообщил, что уже в субботу она начнет свои полеты. ЕС готов также направить свой медицинский корпус.

При этом член Еврокомиссии заявил, что предыдущий опыт эпидемии Эболы в Западной Африке был болезненным, и призвал не почивать на лаврах той операции.

"Мы должны быть в состоянии быстро развернуть необходимые службы", - отметил Х.Стилианидес. По его словам, важен фактор времени, чтобы не дать возможности эпидемии распространиться шире, особенно в городские зоны.

Он заверил, что Еврокомиссия и соответствующие службы государств-членов следят за ситуацией в постоянном ежесуточном режиме.

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