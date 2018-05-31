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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 14:48 31.05.2018 - 14:48

Брюссель 31 мая. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия поможет Болгарии в создании регионального газового хаба, заявила в четверг официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Мы поддерживаем эти устремления. Это было сказано председателем Юнкером в последний раз в январе в Софии на пресс-конференции вместе с премьер-министром Борисовым", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в четверг.

Объясняя перспективы этого проекта, она отметила, что идет анализ его реализуемости, который касается происхождения газа.

"Наше союзное законодательство внутреннего рынка требует, чтобы был обеспечен доступ к газопроводу всех сторон", - напомнила пресс-секретарь правила ЕС.

Она отметила, что российский газ может быть одним из источников снабжения хаба, но в настоящее время он не рассматривается как единственный источник.

А.-К.Итконен также заявила, что нужно дождаться конкретизации данной ситуации. По ее словам, о планах Болгарии станет больше известно в ближайшие недели.

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