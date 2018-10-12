Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 14:27 12.10.2018 - 14:27

Брюссель. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия подтверждает свою готовность предоставить помощь Испании в связи с наводнением на острове Майорка (Балеарские острова), заявил официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн.

"Вы заметили, что мы сегодня приспустили флаги (перед зданием штаб-квартиры Еврокомиссии - ИФ) в знак солидарности с правительством и гражданами Испании в связи с наводнением на Балеарах", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что это не единственная реакция Еврокомиссии на драматическое событие в Испании. Был активирован спутник системы Copernicus, и он поставляет для властей и спасательных служб карты региона.

"Комиссия готова подключиться в случае необходимости оказания дополнительной помощи", - сообщил А.Винтерштейн.

1ов др

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер