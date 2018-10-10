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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 13:46 10.10.2018 - 13:46

Брюссель. 10 октября. ИНТЕРФАКС - В Европейской комиссии внимательно следят за процедурами так называемых "золотых виз" - предоставления гражданства в ряде стран союза в обмен на инвестиции, заявил член ЕК по внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

"Мы обязались разработать доклад о национальных режимах предоставления европейского гражданства инвесторам, в котором будут описаны практики и национальные законодательства. А также предложены надлежащие меры и рекомендации для государств-членов со стороны комиссии, включая проверку, которую следует осуществлять, прежде чем предоставлять такого рода визы для гражданства", - сказал еврокомиссар в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

Он отвечал на просьбу прокомментировать, с точки зрения безопасности для ЕС, практику "золотых виз", применяемую некоторыми странами союза. В частности, были упомянуты Мальта и Кипр.

По словам Д.Аврамопулоса, этот доклад будет завершен в самое ближайшее время. "Мы предполагаем опубликовать его до конца нынешнего года. Это будет доклад о различных механизмах, позволяющих предоставлять европейское гражданство инвесторам", - уточнил он.

Д.Аврамопулос представлял на совместной с членом ЕК по союзу безопасности ЕС Джулианом Кингом пресс-конференции приоритеты Европейской комиссии по вопросам безопасности.

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