Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 16:48

Брюссель, 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия приняла в среду три рекомендации государствам-членам, призванные помочь им реализовать на практике переход на экологически чистую энергию.

"Приоритет энергоэффективности - это ключевая задача Энергетического союза, - говорится в коммюнике Еврокомиссии. - Экономия энергии является эффективным способом сокращения выбросов парниковых газов и тем самым способствует мерам ЕС по борьбе с изменением климата. Она также помогает европейцам экономить деньги на счетах за электроэнергию".

Рекомендации должны помочь правительствам стран ЕС завершить доработку национальных энергетических и климатических планов в свете поставленной Евросоюзом новой цели повышения энергоэффективности как минимум на 32,5% к 2030 году по сравнению с "обычным сценарием".

В рекомендациях содержится подробное руководство по практическому выполнению обязательств по энергосбережению на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2030 года, пересмотренные нормы учета и выставления счетов за тепловую энергию, эффективности отопления и охлаждения.

"Мы должны обеспечить, чтобы в целом национальный вклад в повышение энергоэффективности соответствовал цели ЕС: минимум 32,5% к 2030 году, - пояснил зампред ЕК Марош Шефчович. - Разрыв может составлять примерно шесть процентных пунктов, поэтому мы призываем государства-члены активизировать свою игру.... Давайте не упустим шанс модернизировать нашу экономику".

Комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете, отметив, что Европа является крупнейшим в мире импортером ископаемого топлива, назвал эти рекомендации "серьезным толчком к ее энергетической независимости".

"Большую часть средств, которые мы тратим на импорт ископаемого топлива, теперь будем инвестировать у себя дома в более эффективные здания, устойчивые промышленность и транспорт", - заявил он.

1мн ав

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