(расширенная версия сообщения от 14:14 мск, добавлены подробности)

Брюссель. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия закончила все приготовления, необходимые на случай выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

"По мере того, как все более и более становится очевидным, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский союз без соглашения, сегодня ЕК завершила все приготовления на случай Brexit без соглашения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Еврокомиссия продолжит призывать граждан и бизнесменов из стран ЕС ознакомиться с последствиями Brexit без соглашения, чтобы они также подготовились на случай такого сценария.

"Сейчас важно, чтобы все и осознавали практические последствия сценария "без сделки" и были готовы к нему", - говорится в коммюнике.

Если Соглашение о выходе не будет ратифицировано к пятнице 29 марта, сценарий "без сделки" может произойти 12 апреля, отмечается в заявлении.

При таком сценарии Великобритания станет по отношению к ЕС третьей страной без каких-либо переходных мер. С этого момента к ней перестанут применяться все законы ЕС, переходного периода не будет, что, очевидно, приведет к значительным проблемам для граждан и бизнеса, отмечается в документе.

Отношения Великобритании с ЕС будут регулироваться общим международным публичным правом, в том числе правилами ВТО. ЕС будет обязан немедленно применить свои правила и тарифы на границе с Великобританией. Это включает проверки и контроль таможенных, санитарных и фитосанитарных стандартов, проверку соответствия нормам ЕС.

Граждане Великобритании перестанут быть гражданами ЕС, и к ним будут применяться дополнительные проверки при пересечении границ ЕС. Это может также вызвать задержки.

В то же время органами ЕС подготовлен комплекс мер на случай "непредвиденных обстоятельств". Они носят временный характер, ограничены по объему, будут приняты ЕС в одностороннем порядке, не являются "мини-сделками" и не обсуждались с Великобританией.

В частности, до конца 2020 года будет продолжена программа PEACE по поддержанию мира на острове Ирландия между Республикой Ирландией Северной Ирландии. Из бюджета ЕС в 2019 году будут продолжены выплаты британским бенефициарам за подписанные контракты и по решениям, принятым до 30 марта 2019 года. ЕС сможет предоставить британским рыболовным судам доступ в свои воды до конца 2019 года на условии взаимности. Также на условии взаимности ЕС готов принять временные меры, которые помогли бы избежать сбоев в финансовых услугах, на воздушном, железнодорожном и автомобильном транспорте.

ЕС сохранит безвизовый въезд на свою территорию для граждан Великобритании, если та, в свою очередь, предоставит всем гражданам ЕС на взаимный основе недискриминационный режим безвизовых поездок.

На это неделе, как ожидается, в британском парламенте пройдет очередное голосование по соглашению по Brexit. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркивала, что голосование состоится, только если она увидит, что депутаты головы поддержать сделку по Brexit.

Если британские депутаты поддержат сделку, то Великобритания покинет ЕС 22 мая. Если проголосуют против соглашения, то до 12 апреля Т.Мэй должна будет решить, как события будут развиваться дальше. Британия может выбрать один из нескольких вариантов: попросить у ЕС очередное продление сроков Brexit, выйти из ЕС без соглашения или же прекратить действие статьи 50 Лиссабонского договора, которая инициировала Brexit.

На фоне нестабильной ситуации с Brexit, петиция в поддержку отказа от выхода Великобритании из ЕС набрала порядка 4 млн подписей.

Накануне британское издание The Sunday Times сообщало, что не менее 11 министров британского правительства намерены обратиться к главе кабинета Терезе Мэй с требованием уйти с поста.

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