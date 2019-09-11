Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 12:45

Брюссель. 11 сентября. ИНТЕФАКС - Прежде чем принимать дальнейшие действия по решению Суда ЕС по исключению для газопровода OPAL, надо его внимательно изучить, заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.

"Это решение суда подчеркивает важность принципа энергетической солидарности в Европейском союзе. Конечно, мы его изучим. Тщательно проанализируем в деталях, а потом решим, как действовать дальше", - сказал Шефчович, отвечая на вопрос о том, будет ли Еврокомиссия подавать апелляцию решение суда.

Последует

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