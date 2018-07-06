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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 13:31 06.07.2018 - 13:31

Брюссель. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Консультации в Вене между возглавившим Совет ЕС правительством Австрии и Европейской комиссией прошли по ряду тем, которые австрийское председательство считает для себя наиболее важными, заявил федеральный канцлер Себастьян Курц.

"Мы будем заниматься в течение этого семестра очень многими темами. Поэтому мы попытались во время трех отдельных совещаний, трех кластеров организовать эти темы", - сказал С.Курц в пятницу на пресс-конференции в Вене, где находится с визитом Еврокомиссия во главе со своим председателем Жан-Клодом Юнкером.

На первом кластере, сообщил канцлер, обсуждался долгосрочный финансовый план ЕС на 2021-2027 годы и будущее Евросоюза. Второй кластер был посвящен вопросам безопасности, обороны и миграции, а также Западным Балканам. Третий раздел - цифровая экономика и инновации в глобализированном мире.

"Мы намерены работать над завершением внутреннего цифрового рынка. По этой теме имеется 29 законодательных проектов, которые необходимо довести до завершения. Это очень важная тема. Так же, как и справедливое налогообложение цифровых гигантов. Нам нужно будет добиться большого прогресса, чтобы убедиться, что все эти многонациональные компании находятся в равных с остальными условиях в плане конкуренции", - отметил С.Курц.

Эту тему продолжил участвовавший в пресс-конференции Ж.-К.Юнкер, который подчеркнул, что законодателям необходимо ускорить работу над 29 предложениями по цифровой экономике. "Председательство и (Евро)комиссия постараются продвинуть эти досье", - пообещал председатель ЕК.

Отвечая на вопрос о Brexit, С.Курц заявил: "Мы надеемся, что будет возможным прийти к соглашению. А если не будет соглашения, так как потребуется единогласное решение (полагаю, что до этого не дойдет, мы надеемся, что со временем дело должно прийти к соглашению), я думаю, нужно будет сделать все возможное, чтобы избежать "жесткого Brexit".

При этом он выразил мнение, что "есть еще достаточно времени, которым надо воспользоваться" для достижения соглашения.

Пресс-конференцию С.Курца и Ж.-К.Юнкера транслировала телеслужба ЕС.

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