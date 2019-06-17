Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 15:17

Брюссель. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович и министр экономики Германии Петер Альтмайер подтвердили позиции по вопросу транспортировки газа через Украину, говорится в пресс-релизе министерства экономики ФРГ, распространенном в понедельник.

"Транзит газа через Украину должен продолжаться и быть обеспечен после 2019 года", - заявил Альтмайер.

"Я очень рад, что вице-председатель ЕК Шефчович привержен продолжению трехсторонних переговоров между ЕК, Украиной и Россией", - подчеркнул министр.

Встреча Альтмайера и Шефчовича прошла накануне первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин.

1тэ ар

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